من القاهرة.. مصطفى ثابت يكتب: شكرًا بيراميدز.. شكرًا تركي آل الشيخ

بالرغم من إني أهلاوي شديد العشق لفريقي، إلا أنه وبعد ما شاهدت قمتين للكرة المصرية لم أكن أعتاد عليهما ومستوى من اللاعبين في الدوري المصري لم يسبق أن شاهدت مثلهم من قبل، وجب عليّ الشكر لمن كان سببًا في هذه الطفرة التي حدثت في الدوري المصري وهو بلا شك المستشار تركي آل الشيخ وكل من دعم دخوله للاستثمار الرياضي من خلال تجربة بيراميدز.

تجربة تركي آل الشيخ من خلال بيراميدز هي تجربة جديدة على الكرة المصرية ولها ما لها وعليها ما عليها، إلا أنه لا خلاف على أن ما حدث هو طفرة كبرى في مستوى الدوري المصري وهو ما انعكس على كل العاملين في الوسط الرياضي، فالكل الآن مستفيد مما وصل إليه الدوري من منافسة شرسة ولم تعد المنافسة تقليدية بين الأهلي والزمالك فقط، فهناك فريق جديد أصبحت مبارياته تحظى بنسب مشاهدة لا تقل عن مباريات الأهلي والزمالك.

هناك بعض جماهير الأهلي الساخطة على تجربة بيراميدز؛ نظرا للخلاف القائم بين المستشار تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي الحالية، إلا أنه وجب علينا جميعًا الفصل وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، فالتجربة يرفع لها القبعة وأتمنى أن نرى أكثر من تجربة شبيهة في القريب العاجل؛ لأن المستفيد الأول هو المصري سواء كان مشاهدًا أو لاعبًا أو مدربًا أو أي شخص ينتمي للوسط الرياضي، فلو وجدًا استنساخًا لهذه التجربة سيكون الدوري المصري من أقوى دوريات العالم وهو ما سينعكس على لاعبينا ومنتخبنا وسيكون هذا تسويقًا كبيرًا لمصر ككل فلا أحد ينكر أن الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي هو أفضل مروج ومسوق لهذه البلدان وهو حلم مصري ليس ببعيد لو تم انتهاز الفرصة الناجحة في الاستثمار الرياضي والبناء عليها وتطويرها.

أعلم أن مقالي هذا لن يرضي بعض المتعصبين وسيعرضني إلى سيل من الهجوم، إلا أنني لا أخشى هذا أبدًا؛ لأن ما أكتبه هو الواقع الذي يخشى الكثيرين من كتابته خوفًا من بعض المتعصبين.

مقالة لدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية - القاهرة