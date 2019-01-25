النيابة: وفاة مواطن وارتفاع حصيلة القتلى إلى 29

قال رئيس اللجنة العليا للتحقيقات في الاحتجاجات، عامر محمد إبراهيم، إن النيابة تلقت تأكيدات بحدوث وفاة المواطن عبدالعظيم أبوبكر عمر 24 سنة، من منطقة العباسية، كاشفاً بأن عدد القتلى بلغ نحو 29.

وأكد إبراهيم في مؤتمر صحفي مساء الخميس، تحرك النيابة لموقع الحدث وتم أخذه للمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل عن سبب الوفاة.

وكشف عن ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات حتى مساء يوم الخميس إلى 29 حالة منذ بداية الأحداث في 19 من ديسمبر الماضي.

وقال إن ولاية القضارف سجلت 9 حالات، و6 نهر النيل، والنيل الأبيض 3 حالات، والشمالية 3، وأم درمان 4 حالات، والخرطوم 4.