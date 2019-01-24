عاجل : وقفة احتجاجية للمشيعين امام منزل طالب الطب الشهيد محجوب التاج محجوب جنوب الخرطوم الان

المشهد السوداني – قالت مصادر محلية قبل قليل بولاية الخرطوم ان قوات الشرطة تحاول تفرقة تجمع للمشيعين امام منزل الطالب محجوب التاج محجوب الذي استشهد بعد تعرضه للضرب المبرح عقب اعتقاله في احتجاجات الخرطوم قرب الجامعة .

وأفادت المصادر ان المتظاهرين قاموا بوقفة احتجاجية امام منزل الشهيد محجوب تاجر السر بحي الصحافة قرب شارع افريقيا جنوب الخرطوم بعد دعوات للمحتجين بالتجمع لتشييع طالب طب كلية الرازي . اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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