مريخ الفاشر يسقط الهلال بثنائية في أم درمان

حقق فريق مريخ الفاشر، أول مفاجآت الدوري الممتاز، وفاز على الهلال، بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري سوداني الممتاز، بعد مباراة قوية ومثيرة جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول حيث دون ثنائية السلاطين محترفه المالي ابراهيما وقلص وليد الشعلة الفارق للهلال الذي تجمد رصيده في 19 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع مريخ الفاشر رصيده إلى 12 نقطة.

وفي عطبرة واصل الأمل انتصاراته تحت قيادة مدربه الشاب هيثم مصطفى، حيث فاز على ضيفه الموردة بهدفين نظيفين، ووصل فهود الشمال بنقاطهم إلى 13 نقطة في المركز الرابع وتراجع الموردة إلى المركز الخامس بعد أن تجمد رصيده في 11 نقطة، .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)