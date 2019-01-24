الفنانة المصرية رانيا يوسف تكشر عن أنيابها: "سأقاضي الجميع"

العديد من الشائعات تلاحق الفنانة رانيا يوسف، والتي حملات التشويه خلال الفترة الماضية، الأمر الذى دفعها فى عدة مواقف للخروج ببيانات وتصريحات إعلامية لتوضيح الأمر للجمهور، وذلك فى إطار دفاعها عن نفسها.

ولذلك أصدرت رانيا يوسف، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه مقاضاتها لأى موقع أو جريدة وكذا صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يسيء لها، ويأتى ذلك البيان على خلفية تردد اسم الفنانة رانيا يوسف، على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وقال البيان، "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أى موقع أو جريده او صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر اي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات"، وأضاف البيان "لن يتم الاستهانة مع أي شخص او جهة يساعد بنشر آى مواد مسيئة وكاذبه، وسوف يتم محاسبته قانونيا".