عاجل... تعذيب طالب حتى الموت على يد الأمن السوداني (صور)

أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم الخميس سقوط الطالب أحمد محجوب قتيل بالتعذيب من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

وحمل وزارة التعليم العالي وادارة جامعة الرازي مسؤولية مقتل الطالب الذي يدرس بكلية الطب المستوى الثاني. وكان مدير الجامعة قد قام بطرد الطلاب المعتصمين تضامنا مع الشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، واغلق باب الجامعة، حيث قامت قوات الامن بضرب واعتقال العشرات من الطلاب.

وقالت مصادر طبية لـ السودان٣٦٥ إن الإصابات التي وقعت اليوم خلال الاحتجاجات في تزايد. وشهدالسودان اليوم تظاهرات حاشدة في كل المدن والولايات خرج فيها عشرات الآلاف تطالب برحيل نظام البشير.

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