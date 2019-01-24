مريخ الفاشر يلحق الخسارة بالهلال في بطولة الدوري الممتاز بالجوهرة الزرقاء

السودان اليوم :

هدف سريع

احرز المريخ الفاشر هدفا سريعا في الدقيقة الرابعة من المواجهة من تسديدة قوية عادت من الحارس يونس الطيب عالجها كونية في الشباك

رد الهلال بقوة ولكن الحارس حافظ ابعد الكرة الى ركلة زاوية لم يستفد منها الهلال

هدف ثاني للمريخ

أحرز المريخ الفاشر الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة الهدف الثاني من تسديدة قوية عبر اللاعب بخيت خميس من ركلة زاوية أبعدها الحارس يونس الطيب تجد اللاعب بخيت سدد بقوة في قل بالمرمي ليحرز هدفا ثانيا لمريخ الفاشر

حاول الهلال تقليص الفارق وقاد له اللاعب بشه الصغير هجمة أرسلها الى اللاعب جيوفاني أبعدها من أمامه الحارس حافظ احمد حامد

هدأت الألعاب قليلا بعد مرور ثلاث دقائق على هدف المريخ الثاني

حاول المريخ امتصاص حماس لاعبي الهلال بعد ان اخضع الكرة إلى الأرض سرعان ما عادت الى الهلال الذي سدد له اللاعب جيوفاني كرة تجد الحارس حافظ احمد حامد.

أرسل اللاعب محمود أمبدة عكسية قاعدة وجدها اللاعب وليد الشعلة سددها رأسية لكنها تمر الى ضربة مرمي لمريخ الفاشر .

تعرض اللاعب مجدي عبد اللطيف لإصابة لكنه عاد سريعا لمواصلة اللعب مع زملائه اللاعبين

هدف أول للهلال من الشعلة

أطلق اللاعب وليد الشعلة تسديدة يسارية محرزا الهدف الأول للهلال في الدقيقة الثامنة عشر من تمريره سحرية للاعب صهيب الثعلب

سخونة اللقاء

أرسل اللاعب محمود امبدة عكسية مثالية تسلمها الحارس حافظ قبل جيوفاني في الدقيقة الـــــــ(20) من اللقاء وهو ما زاد من سخونة اللقاء حيث تواصل البحث الهلالي عن تعديل النتيجة وقتالي مريخي من اجل الحفاظ على تقدمه بهدفين لهدف.

ارسل اللاعب السمؤال عكسية مثالية لكنها كانت اسرع من اللاعب وليد بخيت لتمر الى ضربة مرمي لمريخ الفاشر في الدقيقى 25 من الشوط الثاني

رد المريخ الفاشر بهجمة عبر اللاعب حامد بشير ولكن حسين الجريف ابعدها من امامه الى ركلة زاوية نفذها مجدي عبد اللطيف تصدي لها الحارس يونس الطيب يجدها اللاعب مجدي وسدد في المرمي لكن يونس الطيب كان في الموعد وابعد الخطر عن مرمي الهلال بعد ان كاد ان يضيف هدفا ثالثا لولا تألق يونس الطيب .

رد الهلال بهجمة عبر اللاعب الصادق شلش لكنه ارتكب مخالفة مع لاعب السلاطين ليفقد الهجمة خطورتها .

عاد اللاعب بخيت خميس وقاد كرة مثالية لكن يونس الطيب ابعد الكرة الى جانبية لعبت سريعا كاد صهيب الثعلب ان يعدل النتيجة لكن حاظ كان في الموعد في حدود الدقيقة 31 .

قاد اللاعب بشه هجمة خطيرة لكن دفاع المريخ كان في الموعد ..رد المريخ بهجمة شرسة اوقفها الحكم بحجة ووجود تسلل على اللاعب مجدي عبد اللطيف .

عاد اللاعب وليد بخيت لصناعة اللعب وارسل كرة عكسية ابعدها اللاعب اغوير جوزيف الى جانبية .. ارسل اللاعب جيوفاني عكسية مثالية قابلها الصادق شلش بعد ان سبح في الهواء لكن الكرة تمر الى ضربة مرمي للمريخ الفاشر

تواصل بحث المريخ الفاشر عن الهدف الثالث وقاد له اللاعب مجدي كرة عكسية لكن اختطفها الحارس يونس الطيب .. انطلق اللاعب وليد بخيت بهجمة خطيرة حولها الحارس الى ركلة زاوية في الدقيقة 37 من الشوط الاول نفذها اللاعب السمؤال اخطأ اللاعب ديارا التعامل معها تمر الى جانبية للمريخ الفاشر .

اطلق اللاعب صديق تسديدة قوية لكن يونس الطيب كان في الموعد ليمنع الاول من هدف محقق .. تناقل لاعبي المريخ الفاشر الكرة بسلاسة من اغويرو وخليفة احمد ومجدي قبل ان تبعد الي جانبية من الهلال .

ارتكب الحارس حافظ احمد مخالفة وابعد الخطر عن مرمي فريقة بعد ان عطل اللاعب الصادق شلش ليحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 40 من الشوط الاول ويحصل الهلال على مخالفة نفذها اللاعب محمود امبدة لكنه نفذها بعيدة عن مرمي الحارس حافظ احمد حامد

قاد اللاعب الصادق شلش هجمة خطيرة للهلال ليرتكب معه حامد بشير مخالفة نفذها الثعلب انتهي بعده الشوط الاول بتقدم المريخ الفاشر بهدفين لهدف

الشوط الثاني شهد بداية هلالية مثالية قابلها المريخ الفاشر بصرامة دفاعية معتمدا على الهجمات المرتدة والتي لا تخلو من الخطورة.. وكان مدرب الهلال قد اجرى تعديلا مع بداية الحصة الثانية بدخول اللاعب اطهر الطاهر لتنشيط الوسط الهجومي والاستفادة من تسديدات اللاعب القوية تجاه مرمي السلاطين .

اجري مدرب الهلال تعديلا في طريقة اللعب بنزول اللاعب بشه لوسط الملعب لصناعة اللعب وتحول اللاعب اطهر للوسط الايمن متقدما هجوما.

تناقل لاعبي الهلال كرات من لمسة واحدة من اجل كسر صمود دفاع المريخ الفاشر ..ارسل اللاعب اطهر عكسية ابعدها بخيت خميس طولية تجد الحارس يونس الطيب .

اهدر اللاعب جيوفاني هدفا محققا وهو في مواجهة المرمي الخالي لكنه لعبها فوق العارضة في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني من تمريرة متقنة لصهيب الثعلب .

تواصل البحث الهلالي عن هدف التعديل وقاد له اللاعب بشه هجمة متحركة لكن خليفة حولها الى ركلة زاوية لم يستفد منها الهلال.

اجري مدرب الهلال تعديلا بدخول اللاعب شيبوب بديلا لشلش لتنشيط الوسط الهجومي ليتحول الى صناعة اللعب مع صهيب الثعلب .

ارسل اللاعب اطهر الطاهر كرة عكسية لكنها كانت بعيدة.. تواصل البحث الهلالي عن هدف التعديل وارسل صهيب الثعلب عكسية شكلت خطورة على مرمي المريخ وسط توهان دفاعي للسلاطين .

ارسل اللاعب محمود امبدة عكسية اصطدت بيد محمود شريف على بعد خطوة عن خط 18 مريخ السلاطين نفذها بشه عكسية حولها عبد الماجد المك لجانبية يلعبها الهلال ويقود منها بشه عكسية تمر الى ضربة مرمي .

اطلق اللاعب اطهر تسديدة قوية لكن كانت في المكان الذي يقف فيه الحارس حافظ

اجري مدرب الهلال تعديلا بدخول اللاعب ولاء الدين موسى بديلا لجيوفاني للتحول الهجومي

تعرض اللاعب مدثر للاصابة وتم اخراج الكرة لعلاجه .. حاول الهلال مجددا وقاد له اللاعب ديارا هجمة متحركة ارسلها الى ولاء الدين موسى لكن اللاعب عماد عبد الله ابعدها الى جانبية.

ارسل اللاعب بشه عكسية مجددا ابعدها عماد الى جانبية اكملها بخيت خميس .. حاول الهلال مجددا وارسل له اللاعب بشة مقصية لكنها تصل الى ايدي الحارس حافظ .

واصل اللاعب المتألق بشه تهديده لشباك المريخ الفاشر وكاد ان يهز الشباك برأسية لكن الحارس كان في المكان المناسب وتسلم الكرة .

تعرض اللاعب البديل منتصر بابنوسة لاصابة ويتم علاجه .

تواصل البحث الهلالي عن هدف يعود به للقاء وقاد له امبدة هجمة ابعدها الدفاع الى جانبية في الدقيقة 89 من اللقاء نفذها صهيب تعود للمريخ الفاشر .

انطلق اللاعب وليد بخيت بهجمة خطيرة لكنه ترك الكرة خلفه ابعدها بخيت خميس .. ويتواصل اللعب الهلالي ويقود شيبوب هجمة ابطل مفعولها عبد الماجد المك ويرسلها طولية تصل الى يونس الطيب .

عاد الهلال وارسل له محمد مختار هجمة خطيرة ولكنه لعبها بعيدة عن المرمي.. تناقل وليد بخيت هجمة هلالية مع اللاعب محمود امبدة يبعدها المدافع ويقود بها هجمة مريخية تصل الى يونس الطيب .

اطلق وليد الشعلة تسديدة قوية في الدقيقة 95تمر بعيدة عن الشباك انتهي بعدها اللقاء بفوز المريخ الفاشر بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما باستاد الهلال مساء اليوم في بطولة الدوري الممتاز

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