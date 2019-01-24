الخرطوم تجيز مشروعات تمليك مخابز شعبية للأسر الفقيرة

كشفت وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم عن إجازة مشروع المخابز الشعبية الذي يستهدف توفير منافذ عمل عبر تجمعات الأسر والشرائح الضعيفة كبديل للدعم المباشر وأحياء روح التعاون والتكافل وتوفير وسيلة كسب عيش للمحتاجين.

واوضحت د. أمل البيلي وزيرة التنمية الإجتماعية في تصريح بحسب (smc) أن المشروع يستهدف الأحياء بالمحليات الأكثر فقراً ويأتي بشراكة مع عدد من المنظمات، موضحة أن الجهات التي ستعمل على إدارة المشروع هي الشرائح الضعيفة والأسر المتعففة ، مشيرة إلى أن الغرض من المشروع العمل على توفير الخبز.

وأكدت البيلي أن المشروع يعتبر واحد من الحلول التي ستعمل على إنفراج ازمة الخبز، كاشفة عن طرح العطاء لتوريد هذه المخابز وتمليكها للأسر والشرائح الضعيفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)