مظاهرات ليلية في أحياء العاصمة الخرطوم – صور

إستمرت المظاهرات مساء يوم الخميس في أنحاء واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم. وشاركت أعداد كبيرة من المحتجين في تظاهرات بمناطق شارع الأربعين وسان جوزيف والعباسية بجانب مناطق أخرى في امدرمان وبحري.
وتعم مظاهرات ضخمة أنحاء واسعة من السودان منذ يوم امس الاربعاء للمطالبة برحيل نظام المشير عمر البشير الحاكم منذ العام 1989.
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