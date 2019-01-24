إحتجاجات السودان : الشرطة تفرق تظاهرات بالغاز المسيل للدموع وحالة من الكر والفر في عدد من الاحياء

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات جابت عدة مدن سودانية اليوم الخميس، استجابة لدعوة وجهها تجمع المهنيين (معارض)، حيث من ان تتوجه الى القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس البشير .

وشهد حي بري في العاصمة الخرطوم خروج المئات من المتظاهرين مرددين بعدة شعارات مناهضة للحكومة والنظام في السودان بالاضافة الى شعارات أخرى تؤكد سلمية احتجاجاتهم وتندد بقتل متظاهرين وغيرها.

وفي حي جبرة، جنوب الخرطوم، خرجت مسيرة شهدها الحي ضمت عشرات المتظاهرين ومازالت حتى الان تهتف بشعارات مناهضة للحكومة والنظام .

وفي ذات السياق، ذكر موقع باج نيوز عن شهود عيان بإن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا في أحياء “جبرة، بُري، الشجرة، شمبات، الموردة”، فيما لا تزال عمليات الكر والفر مستمرة بعدد من الأحياء.

وكان طلاب بجامعة الرازي قد استبقوا الموعد الذي حدده تجمع المهنيين وتظاهروا بالعشرات قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

كما انطلقت مظاهرات أخرى في شارع الستين في العاصمة الخرطوم.

وفي ولاية الجزيرة، وسط السودان، خرج العشرات أيضاً استجابة لدعوة المهنيين في منطقتي أربجي والطلحة، بينما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن مظاهرة أخرى في منطقة عبري بالولاية الشمالية.

شاهد بالفيديو .. إنطلاق تظاهرات “مواكب التنحي” نحو القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم

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