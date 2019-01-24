النواب: يطالبون بإنشاء صندوق لحماية المستهلك بالخرطوم

طالب عدد من النواب في تشريعي الخرطوم بإنشاء شرطة لحماية المستهلك بالخرطوم.
ودعا النواب في جلسة المجلس أمس إلى تخفيض سعر كهرباء المصانع, ودمغوا التصريحات الحكومية المستمرة بشأن دعم معاش الناس بكلمات (تدغدغ المشاعر).
ووجه رئيس المجلس صديق الشيخ في مداولات النواب حول خطة وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التجارة بوضع ديباجة الأسعار على المنتجات، وضبط الأسواق لتقليل الوسطاء والسماسرة، وقال: (يجب أن تكون المنتجات متاحة للمواطنين بدون وسطاء).
وفي ذات السياق أقر وزير الصناعة والتجارة جعفر أحمد عبد الله بنقص الطاقة الكهربائية للمصانع، وضعف شبكات الخدمات الأساسية في المناطق الصناعية القائمة الآن.
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