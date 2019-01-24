ورد الان : شاهد بالفيديو .. احتجاجات في عدة مدن سودانية والشرطة تفرق تظاهرة في الخرطوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس عن خروج إحتجاجات حاشدة من عدة مناطق في العاصمة الخرطوم وفي عموم السودان إحتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية من إنعدام في الوقود والقمح والسيولة .

وقال شهود عيان بأن المظاهرات انطلقت من عدة مناطق منها منطقة جبرة والصحافة وسوق 4 بحري بالاضافة الى شمبات في بحري وقرية النوبة والعزازة و فداسي في ولاية الجزيرة ومناطق في ام درمان والقضاريف .

واضافت المصادر إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في منطقة بوري في الخرطوم وفي شمال العاصمة الخرطوم .

وتحدث شهود عن احتجاجات في مناطق عديدة من ام درمان, كما تجمع مئات المحتجين في مدينة الغضاريف في منطقة السوق الرئيسي .

تفاصيل اوفى لاحقًا

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