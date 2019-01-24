تجمع المهنيين يؤكد بداية انطلاق 30 موكبا بمختلف مدن السودان

أكد “تجمع المهنيين السودانيين” انطلاق المواكب المطالبة بتنحي البشير في ثلاثين منطقة من البلاد شملت أحياء في العاصمة والولايات المختلفة. وفي تعميم صحفي – اطلعت عليه اخبار الخليج 365 – أكد “تجمع المهنيين” ما يلي: الموقف الآن : شعبنا يؤكد للطاغية أن ( البزدريك ، يا ويلو من غضبك عليهو و من مشيك ) ، أكثر من ثلاثين موكبا الآن ، نستطيع أن نؤكد منها ما يلي : اربجي

سنار

عبري

بري

الديوم

الكلاكلة

جبرة

الجامعة الوطنية

المناقل

القضارف

مدني

قرية ام طلح ولاية الجزيرة

الفتيحاب

ود نوباوي

الازهري

الكدرو

الجريف غرب

بورتسودان

الشكابة ولاية الجزيرة

المسعودية

فداسي

كركوج (سنار)

المحيريبا

الشجرة

الصابونابي

الشبيراب

الحاج يوسف شارع واحد

الشعبية بحري

الجريف شرق

امبدة

الموردة شارع الفيل

شمبات الحلة

العباسية و المزيد سيأتي ، إن المواكب هذا النهار أكثر بهاء من أي وقت مضى ، المدائن و القرى ، الأحياء و الأسواق ، إنه يوم للتاريخ

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