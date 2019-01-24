ورصدت سودان نيوز365 العشرات في شارع الستين في منطقة الجريف وهم يهتفون بسقوط النظام ورحيل البشير ويحملون لافتات كتب عليها إرحل.
كما أطلق عدد من سائقي السيارات البوري تعبيرا عن احتجاجهم على الأوضاع وتأييدا للمتظاهرين.
وخرج المئات في منطقة بري وأطلقت الشرطة والقوات الأمنية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم إلا أن منطقة سوق أربعة لاتزال تشهد تدفق المحتجين واتساع الموكب.
واندلعت المظاهرات في منطقة الديم وسط الخرطوم وفي أحياء جبرة وفي مناطق عديدة من ام درمان.
وفي الأثناء تعمل القوات الأمنية على تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع
كما خرجت مظاهرات حاشدة بمدينة بورتسودان لتجوب شوارع المدينة مطالبة برحيل النظام السوداني ظهر اليوم الخميس 24 يناير .
يذكر ان السودان يشهد خروج المواطنين في احتجاجات حاشدة بجميع المدن ، لا سيما العاصمة الخرطوم التي حدد تجمع المهنيين السودانيين 17 نقطة تنطلق للقصر الجمهوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مواكب التنحي تبدا من الخرطوم وبورتسودان وسنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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