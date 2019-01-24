مواكب التنحي تبدا من الخرطوم وبورتسودان وسنار

استجابة لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية خرجت جموع غفيرة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم فيما بدأت المظاهرات في عدد من المدن منها

بورتسودان و

مدني والقضارف وسنار.

ورصدت سودان نيوز365 العشرات في شارع الستين في منطقة الجريف وهم يهتفون بسقوط النظام ورحيل البشير ويحملون لافتات كتب عليها إرحل.