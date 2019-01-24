تظاهرات حاشدة في أم درمان وبحري تطالب برحيل البشير

خرج الآلاف من أحياء العاصمة السودانية اليوم "الخميس" في مدنها الثلاث الخرطوم أم درمان بحري، في مواكب حاشدة، تطالب برحيل النظام.

وحسب متابعات "السودان 365" فان المئات من احياء بحري "شمبات، الصافية، الشعبية" يواصلون التظاهرات في الشوارع الرئيسية وداخل الاحياء.

كما تم رصد خروج المئات من مواطني احياء امدرمان "ودنوباوي والعرضة والعباسية"، وضواحي اخرى تلبية لدعوة تجمع المهنيين والقوى المعارضة في مواكب تنحي الرئيس البشير.

دعا تجمع المهنيين السودانيين و3 تكتلات سياسية إلى تجمعات في كل مدن وقرى السودان اليوم الخميس.

وطلبوا من 17 تجمعاً التوجه إلى القصر الرئاسي، وسط العاصمة الخرطوم، تنطلق من أم درمان والخرطوم بحري وشرق النيل.