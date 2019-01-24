لقي طفلان مصرعهما وأصيب (50) آخرين بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، إثر إلقاء شخص عبوة ناسفة داخل منزل بمنطقة مايو بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم، وتم نقلهم إلي مستشفي لتلقي العلاج. وقال اللواء هاشم عبد الرحيم الناطق الرسمي بأسم قوات الشرطة، أن الحادث وقع بسبب إلقاء شخص عبوة متفجرة أثناء حفل زواج بمايو واسفرت جهود البحث الجنائي عن القبض على المتهم، ودون في مواجهته بلاغ تحت المواد: (142/139/130) من القانون الجنائي القتل العمد والأذى الجسيم والبسيط وجار التحري في الحادثة تحت إشراف النيابة، وتشير الدلائل إلى أن أسباب الحادث اجتماعية تتعلق بالزواج.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مصرع طفلين وإصابة 50 آخرين في إنفجار عبوة ناسفة جنوب الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.