السودان: مقتل عنصر مخابرات باشتباك مع الجيش في بورتسودان – فيديو

قتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات السوداني في اشتباك مع مجموعة من الجنود في بلدة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وفقا للإعلان الرسمي للشرطة، اليوم الخميس.

ووقع الاشتباك بين عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني القوي، ومجموعة من الجنود، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء، حسب بيان لمدير شرطة البحر الأحمر، محمد موسى عمر.

وقال عمر “الثامنة مساء أمس حدث احتكاك بين أفراد من القوات المسلحة وأفراد من جهاز الأمن والمخابرات ونتيجة لذلك أصيب عدد منهم ونقلوا إلي المستشفى” وأضاف “فقد أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات حياته”.

وقال عدد من أهالي بورتسودان، إن الاشتباكات كانت قريبة من الساحل، مما أجبر المقاهي والمطاعم المجاورة على إغلاق أبوابها.

وأكد عمر في البيان “تم احتواء الموقف بواسطة قيادة الطرفين والأوضاع الأمنية الآن بالولاية مستقرة”.

بيان توضيحي :

قال اللواء شرطة حقوقي محمد موسى عمر مقرر لجنة الامن بولاية البحر الأمن في بيان توضيحي له ، قال ان مدينة بورتسودان قد شهدت احتكاك بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة ، وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالمدينة ، مع حدوث اصابات بين الجانبين .

واضاف اللواء محمد أنه عند الساعة الثامنة مساء أمس الأربعاء وقع اشتباك بين الجيش والأمن قتل فيه احد افراد قوات جهاز الامن والمخابرات الوطني فيما تم اسعاف عدد من الاصابات الى المستشفى التي غادروها ، وذكر محمد موسى ان السلطات نجحت في احتواء الموقف بواسطة قيادة الطرفين وطمئنت المواطنين الكرام باستقرار الاحوال الأمنية.

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