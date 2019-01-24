خروج المئات من المتظاهرين في جبرة والصحافة جنوب الخرطوم

خرج آلاف المتظاهرين اليوم الخميس، من احياء جبرة والصحافة جنوب الخرطوم في تظاهرات حاشدة استجابة للموكب الذي دعا له تجمع المهنيين والقوى المعارضة.
وقال شهود عيان لــ"السودان365" من قلب الحدث ان الموكب الذي خرج من جبرة وصل الى حي الصحافة انضم اليه المئات من المواطنيين.
دعا تجمع المهنيين السودانيين و3 تكتلات سياسية إلى تجمعات في كل مدن وقرى السودان اليوم الخميس.
وطلبوا من 17 تجمعاً التوجه إلى القصر الرئاسي، وسط العاصمة الخرطوم، تنطلق من أم درمان والخرطوم بحري وشرق النيل.
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