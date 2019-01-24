ابرز عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الخميس 24 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس 24 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

الملاعب

الاهلي مروي والمريخ العاصمي يتعادلان سلبياً بإستاد مروي

الاهلي الخرطوم يتغلب على الهلال الابيض بأربعة أهداف دون رد

منتخب الشباب يكسب منتخب مدني بثنائية

الهلال يستضيف المريخ الفاشر مساء اليوم باستاد الهلال

الامل عطبرة يستضيف الموردة العاصمي مساء اليوم باستاد عطبرة

الخرطوم الوطني يستضيف حي الوادي نيالا مساء اليوم باستاد الخرطوم

الصدى ::-

المريخ يتحصل على معلومات تؤكد أن سومانا ملكه ولا يمكن إنتقاله إلا بموافقته

الأحمر يكتفي بالتعادل السلبي أمام أهلي مروي والزلفاني يكشف أسباب تراجع الأداء

الزلفاني : الغيابات العديدة أثرت على المستوى. ….وعانينا من سوء الطالع

طبيب الوصل الإماراتي يرد على مدرب المريخ بسبب بكري وتيري

الزعيم ::-

المريخ يؤكد : قضية سومانا محسومة بالعقد

وكيل مجيد : لم اتفاوض مع أحد بخصوص اللاعب. …النيجري لازال لاعبا للمريخ

الزعيم يكتفي بالتعادل مع الأهلي مروي. ….الزلفاني : أكبر مكاسب المباراة خروجنا من غير إصابات

مدرب أهلي مروي : سعيد بالتعادل والضغوطات جعلتنا نلعب بعنف

مجلس المريخ يتحرك لإعادة سومانا وقطع الطريق على الهلال

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