أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر * واشنطن: العلاقة الإيجابية مع الخرطوم تتطلب إصلاحاً سياسياً * القبض على ملثم ألقى قنبلة قرنيت في حفل حنة عروس ويصيب (50) فتاة صحيفة الأخبار * مباحثات بين البشير وتميم .. وقطر تؤكد دعمها للسودان * النفط: انفراج أزمة الوقود والقمح بدعم إماراتي تركي روسي صحيفة السوداني * قطر تتعهد بدعم استقرار ووحدة السودان * الصحة: إضراب الأطباء لم يتجاوز (6%) مصرع طفلتين وإصابة (70) شخصاً في تفجير حفل زواج بالخرطوم صحيفة آخر لحظة * مبعوث من الديوان الملكي السعودي بالخرطوم اليوم * (آخر لحظة) تحاور قيادية بالوطني ابنتها شاركت في الاحتجاجات * مصرع وإصابة (52) شخصاً في انفجار عبوة ناسفة بالخرطوم صحفية الإنتباهة * مقتل وإصابة (80) في انفجار قنبلة بالخرطوم * (الإنتباهة) تكشف عملية فساد ضخمة بوزارة الصحة صحيفة التيار * الدرديري: زيارة قطر ناقشت مساع الخروج من الأزمة * مستشفى سعودي يحتجز جثة مقيم سوداني * القبض على سياسيين أثيوبيين بتهمة إهدار المال العام * الصحة بالخرطوم تقلل من تأثير الإضراب وتصفها بـ(البدعة) صحيفة مصادر * البشير يعود من قطر والدوحة تؤكد دعمها للخرطوم * خلافات بالإدارة الأهلية كسلا والاتهامات تطال الناظر (ترك) صحيفة الدار * غياب الشاهد وكيل النيابة يؤجل قضية مقتل آمنة الشريف * وزير الإعلام: التظاهرات انحسرت الآن * قيادي بحركة دبجو التظاهرات اتخذت مساراً جديداً * أم تبيع طفلها الوليد والقبض على (7) متهمين الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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