احتجاجات الخرطوم : مظاهرات ليلية في امدرمان وتجمع المهنيين يدعو لتوجيه 17 مسيرة ظهر اليوم صوب القصر الجمهوري

الخرطوم: سودان تايمز

إندلعت مظاهرات ليلية في امدرمان مساء الأربعاء مطالبة بأسقاط النظام أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع، فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن (17) نقطة تجمع بالعاصمة القومية لمظاهرات في الواحدة من ظهر اليوم الخميس تتجه نحو القصر الجمهوري.

وحدد تجمع المهنيين نقاط التجمع في الخرطوم في (تقاطع سوق 4، الديم، لفة باشدار، جبرة، تقاطع البيبسي، الكلاكلة، سوق اللفة). وجاءت مواكب أمدرمان كالأتي (الثورة، تقاطع شقلبان، ساحة مسجد ودنوباوي، محطة سنادة، أمبدة، تقاطع ودالبشير) وحدد مواقع بحري كالأتي (الحلفايا، لفة الكيلو، شمبات، ميدان الرابطة، الدناقلة، ميدان عقرب، السامراب محطة اللستك، الكدرو، محطة حجازي). ومواكب شرق النيل تنطلق من (الحاج يوسف لفة شارع 1، الردمية، اللفة، الصقعي، السوق، سوق الجريف شرق).

وإلتزم تجمع المهنيين بسلمية المواكب بالسلمية، ودعا الجميع إلى رفع اللافتات وإستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من سودان تايمز