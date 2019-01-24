مقتل طفلين واصابة العشرات في انفجار قنبلة اطلقت على حفل زواج في الخرطوم

أعلنت الشرطة السودانية، أن طفلين قُتلا، وأُصيب 50 شخصًا بجراح عندما رمى أحدهم قنبلة على حفل زواج في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم:”مساء الثلاثاء قُتل طفلان، وجُرح 50، إصابات البعض منهم خطرة نتيجة إلقاء شخص قنبلة على حفل زواج في منطقة مايو جنوب العاصمة”.

وأضاف:”تمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وبدأت التحريات بإشراف النيابة، والدلائل تشير إلى أن أسباب الحادثة اجتماعية وعلى علاقة بالزواج”.

ا ف ب