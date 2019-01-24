بالفيديو : بسبب المظاهرات اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والامن السوداني بمدينة بورتسودان وبيان من ولاية البحر الاحمر

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والامن السوداني بمدينة بورتسودان خلال الساعات الماضية على خلفية اعتقال احد ضباط الجيش الذي شارك في احد مظاهرات المدينة ما ادى الى تدخل الكتيبة المنتمى اليها والاشتباك مع قوات الامن في الوقت الذي تحدثت مصادرً اخرى عن اعتقال شقيقة احد ضباط الجيش شاركت بالمظاهرات .

وادت الاشتباكات الى اغلاق شوارع رئيسية و اخلاء الكورنيش وفق مصادر محلية .

أصيب عدد من أفراد القوات المسلحة وجهاز الأمن في اشتباك بالسلاح الناري وقع بين مجموعة من المؤسستين مساء امس الأربعاء.

وذكرت مصادر مطلعة أن بعض حالات الجرحى خطيرة مشيرة إلى تدخل قيادات من القوات المسلحة وجهاز الأمن لإحتواء التوتر بين القوتين.

وذكر شهود عيان أن بعض الجرحى حالتهم خطيرة نقلوا إلى مستشفى الشرطة في بورتسودان.

وأشار إلى أن السبب إعتقال شقيقة ضابط بالقوات المسلحة من المظاهرات ببورتسودان فيما قالت مصادر اخرى ان المواجهات كانت بسبب احتجاز ضابط شارك بالمظاهرات .

الى ذلك قال التلفزيون العربي ان الاشتباكات التي جرت مساء الاربعاء بين قوات الأمن والجيش السوداني في مدينة بورتسودان قد ادت الى سقوط قتيل فيما لم ترد أي تفاصيل عن الاصابات . وكانت

افادت مصادر مطلعة انه تم اخلاء كورنيش بورتسودان من الزوار عقب اشتباكات حدثت بين قوات الأمن والجيش السوداني في المنطقة .

فيما تحدث شهود عيان بأنه قد تم اخلاء الشوارع الرئيسية وانتشار الجيش بها .

وذكرت المصادر بان خلافاً قد حدث بين الجيش والأمن تسبب في اندلاع مواجهات و سمع المواطنون اطلاق نار كثيف .

وفي وقت لاحق ,اصدرت ولاية البحر الاحمر بيانا رسميا حول المواجهات التى اندلعت مساء الاربعاء حصل موقع اخبار السودان على نسخة منه وقال البيان “حدث عند الساعه الثامنه من مسا۽ الاربعاء بمدينة بورتسودان احتكاك بين افراد من منسوبي القوات المسلحه وافراد من منسوبي جهازالامن والمخابرات الوطني اصيب علي اثره عدد منهم وتم اسعافهم وغادروا المستشفي واحتسبت قوات جهاز الامن والمخابرات الوطني فردا من قواتها سائلين الله له القبول والمغفره وقد تم احتوا۽ الموقف بواسطة قيادة الطرفين وتطمئن لجنة امن الولاية استقرار الاحوال الامنيه”