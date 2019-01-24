في بيان عاجل وبمشاركة الصوفية: الخرطوم تخرج ظهر اليوم الخميس في 13 موكباً جماهيرياً صوب القصر الجمهوري

الخرطوم _ التحرير :

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تسييره 13 موكباً جماهيرياً اليوم الخميس (24يناير 2019م )، تنطلق من عدة مواقع بالعاصمة الخرطوم وتتجه جميعها في اتجاه القصر الجمهوري.

وتمسك التجمع بسلمية المواكب، و دعا جماهير الشعب إلى التمسك بالسلمية، وعدم الانجرار إلى أي استفزازات من القوات الأمنية.

وكشف التجمع في بيان له الأربعاء (23 يناير 2019م ) عن مشاركة عدد من شيوخ الطرق الصوفية في مواكب الغد على رأسهم الشيخ عبدالله أزرق طيبة، والشيخ الياقوت، والشيخ أحمد الطيب زين العابدين، والشيخ محمد حامد يونس.

وقال التجمع إن الشيوخ دعوا أحبابهم ومريديهم إلى المشاركة في المواكب.

وكان تجمع المهندسين السودانيين نفذ وقفة احتجاجية امس الأربعاء أمام دار المهندس بحي العمارات الخرطوم فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع، واعتقل جهاز الأمن العشرات من المهندسين.

وشهدت محلية الدالي والمزموم مظاهرات حاشدة صباح الامس ردد فيها المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام.

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