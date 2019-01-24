علي عثمان: البشير غير متشبث بالسلطة ونرفض حل مشاكل عبر هذه البلد

قال القيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان طه، إن الرئيس السوداني عمر البشير، غير متشبث بالسلطة مضيفاً أن الطريق سالك أمامهم إذا أرادوا حل كل مشاكل السودان عبر الاعتراف بإسرائيل إلا أنهم يرفضون ذلك.

وأكد طه أنهم لن يلجأوا لهذا الحل خاصةً أن السودان الدولة الوحيدة التي لا تعترف بإسرائيل.

واعتبر لدى حديثه خلال لقاء نظمهُ المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد مساء (الأربعاء) بقاعة التنوير المعرفي وبحضور قرابة 250 داعية أن السودان مستهدف في دينه كما أن الذين دعوا لإسقاط النظام قالوا إنهم لا يريدون الدين على حد وصفه.

ووفقًا لحديث الداعية محمد أبو عبيدة في تصريح لـ(باج نيوز)فإن علي عثمان وجه حديثه للدعاة قائلًا: هل ترضون أن نعترف بإسرائيل..؟

وأشار إلى أن علي عثمان أوضح أن حديثهُ عن الكتائب أُخرج عن سياقه ولم يكن موجهًا للشعب بل للسياسين وللمخربين والشيوعين الذين يريدون أن يستغلوا الحراك وأضاف: الكتائب ستدافع عن النظام ليوم الدين، كما أشار إلى أن الإحتجاجات أوصلت رسالتها ولا حاجة لتجهد الناس نفسها .

وأشار أبو عبيدة إلى أن الحديث تضمن وعودًا بالإصلاح وإشارات بأن الإنقاذ جاءت ووجدت الناس في الصفوف وأنه خلال ٢٩ عاماً من حكمها لم يقف الناس في الصفوف ولم يكن هناك تعليم.

ووجه حديثه للدعاة قائلًا: الآن سيجلس الآلاف لامتحانات الشهادة السودانية وسيدخلوا الجامعات هل ترون أن نوفر أموال التعليم لندعم بها الخبز والدقيق..؟ ليس لدينا مانع.

وحول مخصصات الدستوريين اعتبر علي عثمان أن الحديث عنها مجرد إستهلاك وأن راتبه عندما كان نائبًا للرئيس لم يتجاوز الـ10 آلاف.