وزير النفط: “لست سياسياً.. ولا أكذب على المواطن”

أكد وزير وزير النفط والغاز والمعادن، أزهري عبدالقادر، إكتشاف منجم للذهب بشرق البلاد من المتوقع أن ينتج 7 طن من الذهب.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) أن العمل بالمنجم إنتهى من مرحلة الاستكشاف ودخل في المراحل الأخرى.

وقال عبدالقادر “لست سياسياً للترويج عن مثل هذه الأخبار، هذا شغل علمي وانا جيلوجي ودة شغلي” . وأضاف ” ” لن اكذب عليكم ، إذا كذبت عليكم بكون كذبت على المواطن”، ووصف المواطن السوداني بالذكي واللماح،

ورفض عبدالقادر أن تفهم الاتفاقيات التي عقدت مع دولة جنوب السودان مؤخراً بأن الهدف منها فقط جني العائدات من رسوم عبور ونقل ومعالجة نفط السودان، وقال ” نحنا ماجارين وراء الكاش مع الجنوب”.

وأكد على وجود تاريخ مشترك وعلاقات أزلية بين البلدين، كشيراً إلى أن الخلافات مع دولة جنوب السودان أمر طبيعي واضاف ” الناس في البيت الواحد ممكن يتشاكلو”، مؤكداً على أن البلاد تمتلك خبرة مميزة في قطاع النفط ومتاحة لجميع الدول الافريقية.