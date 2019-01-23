عاجل.. استمرار الاشتباكات بين الجيش والأمن وإخلاء الكورنيش

اندلعت الاشتباكات بين أفراد من البحرية وأفراد الأمن في بورتسودان، وقد نشر عدد من النشطاء على الفيس بوك مشاهدات لشهود عيان عن الاشتباكات حيث بدأت المشكلة عندما قام أفراد من الأمن في بوتسودان بالاعتداء على عقيد وعدد من جنود سلاح البحرية.

فقام جنود البحرية أمس بالذهاب لبرج الأمن وقاموا بضرب جميع الموجودين فيه من أفراد الأمن.

واليوم قبل حوالى ساعة قام عدد من افراد البحرية بعرباتهم فى الشوارع بتفتيش على دوريات الأمن، واعقلوا عدد منهم من أمام الكورنيش، وجوار النادى العالمي، ووقعت اشتباكات بالذخيرة الحية، وتم إخلاء منطقة الكورنيش من المواطنين ولا زالت الأحداث مستمرة حتى الآن حسب شهود عيان.