عاجل :اشتباكات بين الامن والجيش ببورتسودان

أفادت انباء واردة من مدينة بورتسودان عن وقوع اشتباكات بين الجيش وقوات الأمن أمام مباني رئاسة شرطة البحر الأحمر . وقالت مصادر متضاربة عن وقوع اصابه لضابط بالجيش السوداني اثناء المواجهات التي حدثت بالقرب من الكورنيش ، وافاد بعض السكان بسماعهم لإطلاق كثيف للنار بالمدينة . فيما ذكر مصدر اخر بان ضابطاً يتبع للجيش السوداني قد تعرض لمضايقات من قوات الامن اثناء اجراءه معاملة بميناء بورتسوادن، وبعد انتهاء معاملته قام بارسال سيارات الجيش للتعامل مع قوات الامن ،وان الحادثة قد حصلت يوم أمس فيما تم التكتيم عليها ، ولكن الاجواء العامة في حالة احتقان بين الجيش والامن ولا تزال الأنباء غير مؤكدة عن تدخل والي الولاية لاحتواء الموقف. و لم تستطع ىسودان نيوز365 بعد التحقق من التفاصيل الكاملة للحادثة ، وسنوافيكم بالمستجدات حال ورودها . ويشهد السودان احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط النظام ، مستمرة من أكثر من شهر ، فيما يستعد تجمع المهنيين السودانيين لإطلاق موكب 24 يناير يوم غد الخميس حيث تنطلق الاحتجاجات من 17 نقطة باتجاه القصر الجمهوري.



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