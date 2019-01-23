ناهد إدريس تهتف "تسقط بس" في وجه البشير بقطر

هتفت الصحفية السودانية ناهد إدريس بالكلمة الاحتجاجية الأبرز في التظاهرات السودانية "تسقط بس" بوجه الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك أثناء خروجه من اجتماعه مع الأمير حمد بن جاسم القصر الأميري بالدوحة.
يذكر أن التظاهرات والمواكب الاحتجاجية تجتاح أنحاء السودان منذ فترة تزيد عن العشرة أيام، وسط سقوط العشرات من القتلى والجرحي واعتقال المئات.
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