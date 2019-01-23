إحتجاجات السودان : تيارات صوفية تنضم للتظاهرات والمعارضة تدعو إلى موكب التنحي

العربي الجديد / دعا “تجمّع المهنيين السودانيين” المعارض، اليوم الأربعاء، إلى تظاهرات جديدة، غداً الخميس، تحت اسم “موكب التنحي”، في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، وصولاً إلى القصر الرئاسي، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وحدد التجمّع الذي يضمّ عدداً من النقابات المعارضة، في بيان، الساعة الواحدة من ظهر الخميس (توقيت محلي)، للتجمع في كل من: منطقة بري والديم وجبرة والكلاكلة وأم درمان والثورة وودنوباوي وأمبدة والحلفاية وشمبات والسمراب والكدرو والحاج يوسف والشريف شرق، على أن تسلك كل تلك التجمعات طرقاً بعينها تقود في النهاية إلى القصر الرئاسي.

وحثّ التجمع، المشاركين في المواكب، وفق البيان، على “الالتزام بالعمل السلمي”، داعياً في الوقت عينه، إلى “رفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت، والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام”.

كما دعا إلى “توثيق تاريخ ومكان الموكب أثناء تصوير المواكب”، مشيراً إلى أنّ “التجمع سيقوم بتوفير غرف طوارئ للمصابين والجرحى”.

وفي تصريح صحافي منفصل، ذكر “تجمّع المهنيين السودانيين”، أنّ “مجموعة من قيادات الطرق الصوفية أكدت انضمامها للاحتجاجات الشعبية، ومشاركتها في موكب غد الخميس”، مشيراً إلى أنّ تلك القيادات “دعت مريديها للوقوف في وجه الظالم الآثم”.

وسمى التصريح الصحافي، كلاً من الشيخ عبدالله أزرق طيبة، والشيخ الطيب زين العابدين، والشيخ الياقوت، والشيخ خرسي، والشيخ محمد حامد يونس، من الذين تعهدوا بالانضمام للمواكب المعارضة.

في غضون ذلك، نفّذ عشرات المهندسين السودانيين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في الخرطوم، قالوا إنّها جاءت “وفاء لدم شهداء الثورة السودانية”، وطالبوا خلالها، بتنحي البشير من السلطة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.

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