وزير النفط السوداني يكشف عن دعم 3 دول للسودان بالوقود والقمح

تلقى السودان، دعمًا على شكل وقود ومساعدات غذائية من دول الإمارات وروسيا وتركيا، في ظل الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها.

وقال وزير النفط السوداني أزهري عبدالقادر، اليوم الأربعاء، لوكالة رويترز للأنباء: “تلقينا مساعدات من الإمارات العربية المتحدة، وقدمت لنا روسيا وتركيا مساعدات تشمل الوقود والقمح وغيرها، وقبلناها كمسألة طبيعية بين الدول الصديقة في ضوء الظروف الراهنة التي يمر بها السودان”.

ولم يعلن الوزير تفاصيل حول حجم أو توقيت الدعم.

في الوقت ذاته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، وثلاثة تحالفات معارضة، اليوم الأربعاء، عن انطلاق مسيرات احتجاجية مناهضة للحكومة في كل أنحاء البلاد، غدًا الخميس، وذلك في بيان مشترك للأطراف.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع وصول نسبة التضخم نحو 70%، وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية بدأت منذ عقود.

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