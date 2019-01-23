نستعرض معكم عبر موقع الراكوبة نيوز مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم في تعاملات اليوم الاربعاء 23 يناير 2019م. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السوق السوداء .. سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 23 يناير 2019م في السوق الموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.