دعا تجمع المهنيين السودانيين عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، دعى اهل الطرق الصوفية وقياداتهم للخروج ضد نظام البشير في موكب 24 يناير 2019م . وقال التجمع في بيانه : تجمع المهنيين السودانيين تصريح صحفي يسعد تجمع المهنيين السودانيين بتأييد ودعم وخروج أهل الطريق من قيادات الطرق الصوفية، في #موكب24يناير ودعوتهم لكافة المريدين والعُبَّاد الزُهَّاد للوقوف في وجه الظالم الآثم. جمع الهمة، أهل الذكر، أقوياء القلوب المنيرة، أهل البصيرة، من عُرفوا بالورع في السجادة والإقدام في الساحات..آباءنا وشيوخنا وأهلنا، يتقدمون صفوف الجماهير: الشيخ عبدالله أزرق طيبة، الشيخ الطيب زين العابدين، الشيخ الياقوت، الشيخ محمد حامد يونس، وجميع أحبابهم ومريديهم (الصوفية لا تؤيد البشير…. الصوفية مع الشعب). منصورين بإذن الله.. وتسقط بس إعلام التجمع٢٣ يناير ٢٠١٩م



كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين يدعو الطرق الصوفية للخروج في موكب 24 يناير للمطالبة بإسقاط النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.