ابن الفنانة السودانية هدى عربي يبدع في غناء “الحب هدا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أظهر فيديو على “يوتيوب” للفنانة هدى عربي وهي تتفاجأ بحضور ابنها محمد ذات الـ “10” أعوام على المسرح أثناء غنائها بإحدى الحفلات. وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز سعدت نجمة (أغاني وأغاني) بصعود ابنها المسرح ومشاركته الغناء معها بأغنية “الحب هدا” وقامت باحتضانه. ووفقاً لكوش نيوز أثار صوت ابن المطربة هدى عربي إعجاباً واسعاً ووصف البعض صوته بالروعة معلقين بالمثل (ابن الوز عوام) وعلق آخرين بأن هذا المقطع أجمل من الفيديو الأصلي.

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