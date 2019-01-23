موسكو تعترف بوجود «مرتزقة روس» في السودان.. وتكشف مهمتهه

صورة منسوبة لمرتزقة روس اشتغلوا في سوريا سنة 2017/ مواقع التواصل الاجتماعي اعترفت موسكو بوجود مرتزقة روس في السودان خلال الفترة الأخيرة، التي تشهد فيها الخرطوم احتجاجات متواصلة منذ شهرين، غير أنها نفت أن تكون لها علاقة بالحكومة الروسية. وكانت وسائل إعلام بريطانية قد كشفت عما وصفته «مرتزقة روس» من مجموعة «فانغر»، وأضافت أنها تقوم بتوفير تدريب لقوات الأمن والمخابرات السودانية، في مواجهتها للاحتجاجات الشعبية في البلاد.

إ مرتزقة روس في السودان «لا علاقة لها بالحكومة» ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني 2019، تأكيدها أن الشركات الأمنية الروسية في السودان هي شركات خاصة، لا تربطها رابطة بالحكومة الروسية.