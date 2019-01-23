أمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح، بالقبض على المتهم الثالث في محاكمة مرتكب حادثة اغتصاب فيديو المنشية التي وجدت انتشاراً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي. ويواجه فيها (12) بلاغاً متعلقة بالنهب والسرقة تحت تهديد السكين، مرتدياً طاقيه الإخفاء مستغلاً دراجة بخارية للهرب من مسرح الحادث، فيما يواجه (3) متهمين بتهمة استلام المال المسروق.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة في قضية اغتصاب فتاة المنشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.