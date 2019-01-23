شاهد بالصور .. هدايا تنهال على عروسين المظاهرات السودانية “سامح وجوهرة”

نشر عدد من أصحاب المحلات الكبيرة ومراكز التجميل عبر صفحاتهم الرسمية “بفيسبوك” هدايا مقدمه للعريس سامح الذي أصيب في عينه اليمنى جراء التظاهرات التي شهدتها مدينة الخرطوم يوم 17 يناير الماضي بمنطقة بري ونقله على اثرها مستشفى رويال كير وعروسته جوهرة التي تحقق طلبها بإكمال مراسم الزواج وعقد قرانها داخل المستشفى امس الثلاثاء بعد ما قرر الأطباء إكمال علاجه خارج السودان.

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 أثارت هذه الخطوة إعجاباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي وقدم عدد كبير من المواطنين العاديين وأصحاب المراكز هدايا للعروسين واسماهم رواد التواصل الاجتماعي بـ (عرسان الثورة).

وكانت في مقدمة الهدايا مجموعة “بولو فرينزي ” المتخصصة في مجال تصميم الملابس الرجالية وفقاً للمواصفات العالمية، نشرت عبر صفحتها الرسمية صورة للعروسين سامح وجوهرة وكتبت : “بكل تواضع نهديك كامل احتياجات يوم الزفاف ليست هدية وأنما واجبنا”.

كما قدمت صاحبة مركز التجميل “قصر الملكات” بالخرطوم الرياض سماح علي،حنة العرس للعروسة وكتبت منشور بصفحتها الرسمية : ( بواجب وليس هدية أتمنى تعتبرني أختك وتقبلي من المركز حنة العرس وأي حاجة تانية تحت الخدمة – تنورينا). ونشرت خبيرة التجميل ولاء قاسم، في حسابها الرسمي بفيسبوك : ” بقدر فرحتنا بعقدكم هدية متواضعة مني مكياج الجرتق والحنة كامل”.

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 أهدت محلات (هوليوود ميديا) للتصوير وتنسيق وتجهيز المناسبات للعرسان تصوير فيديو وفوتوغرافي وكامل احتياجات الزفة من ( الكوشة، عربة الزفة وتجهيز العرسان) وقالت هوليوود : نتشرف بذكريات البطل.

وهنالك عدد من هدايا المواطنين منهم السيدة امال التي قدمت هدية توب جرتق وتوبين حرير للعروسة. والمواطن عبدالله عبد الرحمن، سواق (ترحال) الذي قال: ( قلت أساعد بالمقدور وهديتي قضاء كل مراسيل البيت يوم الزفاف).

ووفقاً لما نقلته محررة أخبار الخليج 365، نشرت طبيبة أسنان بالمملكة السعودية، أمل عادل منشور في القروبات بفيسبوك قائلة: (هدية متواضعة مني شنطة مكياج كاملة وجميع مستلزمات الشعر وكل العطور التي تخص العروس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)