أظهر فيديو على “يوتيوب” للفنانة هدى عربي وهي تتفاجأ بحضور ابنها محمد ذات الـ “10” أعوام على المسرح أثناء غنائها بإحدى الحفلات. وبحسب مشاهدة محررة أخبار الخليج 365 سعدت نجمة (أغاني وأغاني) بصعود ابنها المسرح ومشاركته الغناء معها بأغنية “الحب هدا” وقامت باحتضانه. ووفقا لكوش نيوز آثار صوت ابن المطربة هدى عربي أعجاباً واسعاً ووصف البعض صوته بالروعة معلقين بالمثل (ابن الوز عوام) وعلق آخرين بأن هذا المقطع أجمل من الفيديو الأصلي. منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. ابن الفنانة السودانية هدى عربي يبدع في غناء “الحب هدا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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