انفراج أزمة الخبز بكافة محليات الخرطوم

الخرطوم : الطيب علي



كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن انفراج أزمة الخبر بكافة محليات الولاية مشيرة لوجود مساع لتنفيذ حلول جذرية لتوفير الخبز وعدم تكرار الأزمة في وقت لاحق.

وأشار وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم جعفر عبدالله للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاستمرار تفعيل الحلول الجذرية، ومعالجة كافة الإجراءات السالبة وإحكام الرقابة على الدقيق المستخدم في صناعة الخبز.

ولفت إلى أن الوزارة لديها عدة إجراءات حيال المخابز والوكلاء والمطاحن ستؤدي إلى انجلاء الأزمة بشكل واضح بالإضافة إلى إحكام عملية الرقابة على استيراد القمح من ميناء بورتسودان إلى المطاحن بالخرطوم وكشف في تصريحات صحافية عن اتجاه لتصنيع الدقيق من المطاحن بمواصفات تسمح باستخدامه في صناعة الخبز فقط.

وطالب جعفر المواطنين بحماية حقوقهم والتبليغ عبر الاتصال بالرقم ١٩٤٨عن أي تلاعب في وزن الخبز المقرر بـ (١٧٠) جراماً للقطعة، وقال إن التلاعب بالوزن يعتبر جريمة مركبة في الوقت الذي رفعت فيه الدولة نسبة دعمها لجوال الخبز إلى ٦٠٠ جنيه. وشدد على إنفاذ الإجراءات الخاصة بالخبز المخلوط بالوصول إلى نسبة ٥٠% من القمح و٥٠% من الذرة للحد من اندلاع أزمة الخبز مجدداً بالإضافة إلى منع تهريب الدقيق المدعوم إلى دول الجوار.