اهم عناوين الصحف الرياضية السودانية المطبوعة اليوم الاربعاء 23 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر موقع الراكوبة نيوز اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية المطبوعة اليوم الاربعاء 23 يناير 2019م من جميع الصحف الورقية السودانية .

صحيفة الزعيم

المريخ ينقل المتعة والجمال لأرض الشمال

استقبال رائع لبعثة الأحمر بأرض الحضارات. …..عصام يعوض غياب أبو عشرين. …والزلفاني يخفي التشكيلة

مجلس المريخ يتسلم مقدم دولارات الإتحاد العربي. ….وكيل سومانا يحذر وأنباء عن خسارة المريخ لللاعب وغرامته

الملاعب

الاهلي مروي يستضيف المريخ العاصمي عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز

الاهلي الخرطوم يستضيف هلال الابيض مساء اليوم بدار الرياضة بأم درمان ضمن المجموعة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز

الهلال يختتم تدريباته لمواجهة المريخ الفاشر مساء الغد

الهلال يضم الثلاثي موفق وعلاء ومؤمن وعصام لكشفه الافريقي

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع منتخب 24 القرشي سلبياً

صحيفة المشاهد :

’’بشة’’ يقاطع تدريبات الهلال ويعلن الاعتزال.. !!

القائد بشة يصدر بيانا لجماهير الهلال ويوضح ملابسات خطيرة.. !!

مبادرة من لاعبي الهلال بقيادة بوي لاحتواء ازمة القائد

الزعفوري: ’’انا زعلان من قناة الهلال’’.. !!

ادارة قناة الهلال تعتذر رسميا للمدرب وتطالبه بتجاوز ما حدث.. !!

الهلال يؤدي مرانه الرئيسي للسلاطين بمشاركة شيبوب وابوعاقلة

الازرق يختتم تحضيراته اليوم وينتظم في معسكر مقفول بالجوهرة

الهلال يضم الثلاثي الشاب.. موفق.. مؤمن.. وولاء الدين للكشف الافريقي

الحكومة الغانية تدعم خزينة ’’الاشانتي’’ بمبلغ 250 الف دولار

مهاجم زيسكو لـ’’المشاهد’’: الهلال فريق كبير وهدفنا صدارة المجموعة

’’تململ’’ وسط لاعبي الهلال بسبب غياب الحوافز.. !!

شامبيشي: لن نهرب من اي فريق وجيد ان نواجه مبومبو

مدرب الاشانتي يتحدث لموقع قوول العالمي عن مجموعة الهلال

كواسي ابياه: أتوقع تأهل كوتوكو والهلال بالكونفيدرالية

الاشانتي يحتفل برقم جماهيري تاريخي قبل لقاء الهلال

المريخ يواجه تحدي اهلي مروي في مواجهة غير متكافئة بكريمة

اهلي الخرطوم يستدرج هلال التبلدي اليوم لملعب دار الرياضة ام درمان

’’المشاهد’’ تؤكد انفرادها وتنشر حيثيات قرار محكمة الاستئنافا حول براءة اسامة عطا المنان

اهلي شندي ينهي اعداده بالخرطوم ويغادر لمعقله لانتظار الهلال

تقرير: هل يتجاوز ’’ابراهومة’’ خلافاته السابقة في هلال التبلدي.. ؟!!

مجلس اتحاد الخرطوم الجديد يزور الاتحاد العام ويلتقي البروف شداد

اتحاد العام يستعين بآراء الحكام المتقاعدين وشداد يجتمع بلوغارو

معتصم محمود يكتب في ’’الموج الازرق’’: خطوة في الاتجاه الصحيح

صحيفة الصدى

الجيش النيجيري يفاجئ المريخ ويستعيد سومانا عبر الفيفا

الوكيل يتأسف لطريقة تعامل المجلس مع ملف النجيري ويكشف رفض أعضاء المجلس الرد على مكالماته

المريخ وملوك الشمال في أقوى نزال عصر اليوم .. والزلفاني يعاني غيابات بالجملة

صحيفة قوون

قائد الهلال يعلن الاعتزال

إضافة الثلاثي الشاب ولاء الدين .. موفق ومؤمن للكشف الأفريقي وأمبومبو يغادر لبلاده

الهلال يتأهب للسلاطين وتألق جماعي في المران .. والصحافة الزامبية تحذر الثنائي من عملاق السودان

المريخ وأهلي مروي في لقاء القمة والقاع

الفرسان يستضيفون التبلدية بالدار .. وجعفر البشير رئيساً لملوك الشمال

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