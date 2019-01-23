اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 23 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاربعاء 23 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار

براءة عاصم عمر من تهمة قتل شرطي العمليات

المحكمة: إختلاف أقوال الشهود لا يمكن للمحكمة الاطمئنان لشهاداتهم

بروفيسور عقيل ينفي شائعة استقالته من المشرحة

السجن عشرة أعوام والدية لقاتل شاب بالمقابر

زوج يقاضي أمرأة أفشت رغبته في الزواج منها لزوجته

اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان رياضيات للأساس وأمتحانا الكيمياء والعلوم العسكرية للثانوي

صحيفة أخبار اليوم:

قمة سودانية قطرية اليوم بالدوحة بين البشير وتميم

براءة الطالب عاصم عمر من تهمة قتل الشرطي حسام الدين عيسي و (أخبار اليوم) تورد الوقائع الكاملة

وزير النفط يشهد احتفال دخول حقل الوحدة بجنوب السودان إلى دائرة الإنتاج بـ 15 ألف برميل يومياً

الحكومة: شحنات من الوقود في طريقها للبلاد

معتز موسى يعلن عن مضاعفة رأس مال البنك الزراعي فورا

صحيفة الأخبار

الوطني: الاحتجاجات لن تسقط الحكومة حتى ولو استمرت سنوات

جنايات الخرطوم شمال تسدل الستار على قضية عاصم عمر براءة

تدخل اتحادي لحل الأزمة بين المزارعين والحياة البرية بالقضارف

صحيفة مصادر

السودان يبلغ قطر احتجاجه على تغطية قناة الجزيرة للمظاهرات

رفع الحصانة عن النائب البرلماني أبوالقاسم برطم

عقيل سوار الدهب لـ(مصادر) : خبر استقالتي (كلام فارغ)

صحيفة التيار

أخيراً.. عاصم عمر .. براءة

القضارف توده فلذات أكبادها بالدمع في غرق قارب بـ(المتوسط)

ترك لـ(التيار): أشخاص يقفون وراء شق نظارة الهدندوة

الصحة تنفي تقديم عقيل سوار الدهب استقالته

صحيفة السوداني

“الوطني”: أبناء قيادات بالحزب شاركوا في الاحتجاجات

الحكومة تحصل على (24) مليون دولار كعائد لتصدير نفط الجنوب

تفاصيل إجباط محاولة تفجير محطة وقود بـ(قرنيت) في الخرطوم

صحيفة المجهر

مباحثات بين “البشير” و”تميم” في الدوحة

براءة الطالب “عاصم عمر” من تهمة قتل شرطي وإطلاق سراحه

صحيفة آخر لحظة

معتز لـ(وزراء) : (بنحككم حك شديد)

قمة بين البشير و(تميم) في الدوحة اليوم

فك حظر تمويل التجارة المحلية

صحيفة الإنتباهة

منطقة العمارات تنجو من كارثة .. إحباط محاولة تفجير طلمبة بـ(قنبلة)

تورط مسؤول أسبق في بيع لاندكروز حكومي في شندي

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