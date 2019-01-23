القضارف تودع فلذات أكبادها بالدمع في غرق قارب بـ(المتوسط)

لقى نحو (114) شخصاً مصرعهم بالبحر الأبيض المتوسط بينهم أعداد كبيرة من شباب سودانيين من بينهم نحو (20) شاباً من ولاية القضارف ، وأفاد بيان صادر عن مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن البحرية الإيطالية تلقت بلاغاً بوقوع حادث في وسط البحر المتوسط ، حيث عثر على ثلاثة ناجين وتم نقلهم إلى لامبيدوزا الإيطالية لتلقي العلاج ، واتضح أن الناجين كانوا على متن قارب يضم 117 مهاجراً انطلقوا من السواحل الليبية ، وما زال بقية العدد في عداد القتلى أو المفقودين .

وفي الأثناء تلقت عدد من الأسر بولاية القضارف نبأ وفاة أبنائها ، من بينهم اسره الشاب عبد الله يس ، عضو لجنة الحريات بالحوار الوطني ، وهو خريج جامعة القضارف ، وناشط مجتمعي ، وينتمي لرابطة الطلاب الاتحاديين الديمقراطيين ، وقالت مصادر مقربة من الفقيد إن أسرة الفقيد عبد الله تلقت خبر وفاته غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا مع عدد من الشباب السودانيين بينهم أعداد كبيرة من القضارف قدرت بنحو (20) شاباً ، وذكرت مصادر أخرى أن أرتي بمدينة دوكة بولاية القضارف تلقت أخبار بوفاة إببنائهما وهما الشابان ياسر محمد عبد الله فكي وصلاح الأمين ، كما تلقت أسرة بحي الصوفي الأزرق بحسب صحيفة التيار أيضاً خبر بوفاة أبنها وعبرت مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عن بالغ حزنها إزاء التقارير التي تفيد بمصرع أو فقدان 170 شخصاً في حادثتين منفصلتين بالبحر المتوسط .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)