- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
بعيون تملئها دموع الفرح تم عقد قران الشاب سامح سيد، امس الثلاثاء على زوجته جوهرة عصام .
وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365، أصيب سامح في عينه اليمنى جراء إطلاق الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات التي شهدتها مدينة الخرطوم يوم 17 يناير الماضي بمنطقة بري ونقله على اثرها لمستشفى رويال كير .
ووفقاً لكوش نيوز قرر الأطباء المشرفون على حالة سامح بضرورة استكمال علاجه في روسيا، الأمر الذي دفع خطيبته، إلى طلب إكمال مراسم الزواج داخل المستشفى لكي ترافقه في رحلة العلاج.
منى رضوان
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عقد قران الشاب سامح داخل مستشفى رويال كير الذي أصيب في تظاهرات بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.