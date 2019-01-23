عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 23 يناير 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية الخليج 365: صحيفة الصدى * الجيش النيجيري يفاجئ المريخ ويستعيد سومانا عبر الفيفا * الوكيل يتأسف لطريقة تعامل المجلس مع ملف النجيري ويكشف رفض أعضاء المجلس الرد على مكالماته * المريخ وملوك الشمال في أقوى نزال عصر اليوم .. والزلفاني يعاني غيابات بالجملة صحيفة قوون * قائد الهلال يعلن الاعتزال * إضافة الثلاثي الشاب ولاء الدين .. موفق ومؤمن للكشف الأفريقي وأمبومبو يغادر لبلاده * الهلال يتأهب للسلاطين وتألق جماعي في المران .. والصحافة الزامبية تحذر الثنائي من عملاق السودان * المريخ وأهلي مروي في لقاء القمة والقاع * الفرسان يستضيفون التبلدية بالدار .. وجعفر البشير رئيساً لملوك الشمال

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