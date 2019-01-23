ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاربعاء 23 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاربعاء 23 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة أخبار اليوم:

قمة سودانية قطرية اليوم بالدوحة بين البشير وتميم

براءة الطالب عاصم عمر من تهمة قتل الشرطي حسام الدين عيسي و (أخبار اليوم) تورد الوقائع الكاملة

وزير النفط يشهد احتفال دخول حقل الوحدة بجنوب السودان إلى دائرة الإنتاج بـ 15 ألف برميل يومياً

الحكومة: شحنات من الوقود في طريقها للبلاد

معتز موسى يعلن عن مضاعفة رأس مال البنك الزراعي فورا

المجهر السياسي

مباحثات بين”البشير” و”تميم” في الدوحة اليوم

براءة الطالب”عاصم عمر” من تهمة قتل شرطي وإطلاق سراحه

قيادي يكشف عن احتلال المعارضة الجنوبية لأربع مناطق سودانية

السوداني

“الوطني”: أبناء قيادات بالحزب شاركوا في الاحتجاجات

الحكومة تحصل على”24″ مليون دولار كعائد لتصدير نفط الجنوب

تفاصيل إحباط محاولة تفجير محطة وقود بـ”قرنيت” في الخرطوم

تبرئة طالب من تهمة قتل شرطي بعبوة”ملتوف”

مباحثات ثنائية بين البشير وتميم بالدوحة اليوم

آخر لحظة

معتز لـ”وزراء”: “بنحككم حك شديد”

قمة بين البشير و”تميم” في الدوحة اليوم

فك حظر تمويل التجارة المحلية

دخول حقل الوحدة لدائرة الإنتاج النفطي بـ”15″ ألف برميل يوميًا

النيابة تستفسر البرلمان عن حصانة برطم

معالجة الأزمة: وفود إلى الولايات لتنوير الأحزاب بالأوضاع

الأخبار

الوطني: الاحتجاجات لن تسقط الحكومة حتى ولو استمرت سنوات

جنايات الخرطوم شمال تسدل الستار على قضية عاصم عمر بالبراءة

تدخل اتحادي لحل الأزمة بين المزارعين والحياة البرية بالقضارف

وفاة عضو بالحوار الوطني غرقًا في البحر المتوسط

مقترح في تشريعي الخرطوم بإحياء دور السينما

التيار

أخيرًا..عاصم عمر براءة

القضارف تودع فلذات أكبادها بالدمع في غرق قارب بـ”المتوسط”

ترك لـ”التيار”: أشخاص يقفون وراء شق نظارة الهدندوة

الصحة تنفي تقديم عقيل سوار الدهب استقالته

الصيحة

رئيس الوزراء: الخطط والسياسات السابقة لتطوير الزراعة والإنتاج لم تفلح

المؤتمر الوطني يطلق مبادرة لـ”جمع الشمل”

البشير يصل الدوحة ويعقد مباحثات مع أمير قطر اليوم

يوغندا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي وتدفع بقوات جديدة لدولة الجنوب

إثيوبيا: اكتشاف واد عميق بـ”سد النهضة” أدى إلى تأخير تنفيذ المشروع

الانتباهة

منطقة العمارات تنجو من كارثة.. إحباط محاولة تفجير طلمبة بـ”قنبلة”

تورط مسؤول أسبق في بيع لاندكروزر حكومي في شندي

السيوفي: المظاهرات بدأ اختطافها بالفعل من قبل اليسار

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