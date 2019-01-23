تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * الوطني: الاحتجاجات لن تسقط الحكومة حتى ولو استمرت سنوات * جنايات الخرطوم شمال تسدل الستار على قضية عاصم عمر براءة * تدخل اتحادي لحل الأزمة بين المزارعين والحياة البرية بالقضارف صحيفة مصادر * السودان يبلغ قطر احتجاجه على تغطية قناة الجزيرة للمظاهرات * رفع الحصانة عن النائب البرلماني أبوالقاسم برطم * عقيل سوار الدهب لـ(مصادر) : خبر استقالتي (كلام فارغ) صحيفة التيار * أخيراً.. عاصم عمر .. براءة * القضارف توده فلذات أكبادها بالدمع في غرق قارب بـ(المتوسط) * ترك لـ(التيار): أشخاص يقفون وراء شق نظارة الهدندوة * الصحة تنفي تقديم عقيل سوار الدهب استقالته صحيفة السوداني * “الوطني”: أبناء قيادات بالحزب شاركوا في الاحتجاجات * الحكومة تحصل على (24) مليون دولار كعائد لتصدير نفط الجنوب * تفاصيل إجباط محاولة تفجير محطة وقود بـ(قرنيت) في الخرطوم صحيفة المجهر * مباحثات بين “البشير” و”تميم” في الدوحة * براءة الطالب “عاصم عمر” من تهمة قتل شرطي وإطلاق سراحه صحيفة آخر لحظة * معتز لـ(وزراء) : (بنحككم حك شديد) * قمة بين البشير و(تميم) في الدوحة اليوم * فك حظر تمويل التجارة المحلية صحيفة الإنتباهة * منطقة العمارات تنجو من كارثة .. إحباط محاولة تفجير طلمبة بـ(قنبلة) * تورط مسؤول أسبق في بيع لاندكروز حكومي في شندي صحيفة الدار * براءة عاصم عمر من تهمة قتل شرطي العمليات * المحكمة: إختلاف أقوال الشهود لا يمكن للمحكمة الاطمئنان لشهاداتهم * بروفيسور عقيل ينفي شائعة استقالته من المشرحة * السجن عشرة أعوام والدية لقاتل شاب بالمقابر * زوج يقاضي أمرأة أفشت رغبته في الزواج منها لزوجته * اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان رياضيات للأساس وأمتحانا الكيمياء والعلوم العسكرية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.