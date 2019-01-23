احتجاجات الخرطوم : خروج مظاهرات ليلية في أمبدة بأمدرمان والحاج يوسف

خرج مئات المتظاهرين مساء امس الثلاثاء أمبدة في أمدرمان والحاج يوسف شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

وحسب شهود عيان أن مظاهرات إندلعت مساء الثلاثاء في مناطق شارع واح والردمية بالحاج يوسف استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وذكر شهود عيان آخر أن مظاهرات في مناطق امبدة الخامسة وسوق أبوزيد ومحطة الصهريج فيها كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وانتقلت التظاهرات إلى شارع الكلس، وفشلت قوات الأمن في الوصول إلى المتظاهرين بعد أن قام المتظاهرون بتأمين الشارع بوضع متاريس ضخمة في الشوارع الرئيسية، وتحركت حموع المتظاهرين عبر شارع فرعي لمنطقة (شارع واحد) وهناك قامت القوات الأمنية بتفريق المظاهرة بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وأصيب عدد من المتظاهرين بإصابات خفيفة، واختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.

وشهدت مناطق محطة 2 بحي الوحدة، ومحطة 13 بحي الفيحاء مظاهرات مماثلة، وكذلك حي الردمية.

ونقل شهود عيان أن الحارة الخامسة وسوق أبوزيد ومحطة الصهريج والحارة العاشرة شهدت أيضاً مظاهرات كبيرة شارك فيها الآلاف وردد المتظاهرون شعار ات الثورة، وطالبوا بإسقاط النظام، وقامت قوات الشرطة والأمن بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، ونفذ جهاز الأمن حملة اعتقالات واسعة وسط المتظاهرين.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (45) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

سودان تايمز + التحرير