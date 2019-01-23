بالفيديو مظاهرات اليوم 35 .. أحياء امبدة والثورات بامدرمان والحاج يوسف ببحري يسيرون مواكب مسائية امس بولاية الخرطوم

تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل النظام لليوم الخامس والثلاثين على التوالي حيث خرجت مساء امس الثلاثاء 22 يناير 2019م أحياء الثورات وأمبدات في امدرمان والحاج يوسف في بحري في مواكب ضخمة تلبية لنداء (تجمع المهنيين ، قوى الإجماع الوطني، قوى نداء السودان، التجمع الاتحادي المعارض) وقد المواكب في التحرك منذ الخامسة مساء واستمرت لوقت متأخر من الليل وأغلقت الجماهير الغاضبة الشوراع الرئيسية في هذه الأحياء وقصد من هذه المظاهرات المتزامنة في عدة مدن الرد على حديث رئيس المخابرات السوداني قوش بأن الثوار لا يستطيعون الخروج في أكثر من مظاهرة في وقت واحد وقد قامت الجماهير في الحاج يوسف بحرق مجسم لجلابية سودانية ملطخة بالدماء ومطبوع عليها صورة البشير وفي أمبدة خرجت مواكب انتظمت جميع أحياء امبدة ومن المعروف أن أحياء امبدة والحاج يوسف هي أحياء شعبية ذات كثافة سكانية عالية الشيء الذي صعب من مهمة قوات الأمن في التعرض لهذه المواكب أو محاولة تفريقها .

أما في أحياء الثورة بامدرمان فلم يهدأ الثوار منذ أمس حيث تشييع جثمان الفقيد الفاتح النمير فقد نظم الثوار مسيرات استمرت منذ مساء الاثنين وحتى صباح امس الثلاثاء وتواصلت المواكب نهار الثلاثاء وحتى المساء تزامنا مع مواكب امبدة والحاج يوسف.

ومن ناحية أخرى اعتدت قوات الأمن على سرادق عزاء الشهيد الفتح النمير بالثورة الحارة التاسعة واطلقت الغازات المسيلة للدموع داخل سرادق العزاء وداخل حرم البيت في محاولة منها لتفريق الجموع المحتشدة هناك ولم تكتف القوات الامنية بذلك بل طلبت من ذوي الشهيد بانهاء مراسم العزاء.

وفي الخرطوم خرج صباح الثلاثاء طلاب الجامعة الوطنية في مظاهرات تصدت لها القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع والهراوا.

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