قوات الامن يطلق الغاز المسيل اثناء محاولة شباب التجمع قرب عزاء شاب قتل خلال احتجاجات الخرطوم

استخدمت الشرطة السودانية يوم امس الغاز المسيل لمنع عشرات الشباب المحتجين من التجمع في شارع “الثورة” الرئيسي، وذلك على خلفية وفاة الشاب (الفاتح عمر النمير)، يوم الأحد، في أحد مستشفيات العاصمة الخرطوم.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين، على بعد أمتار قليلة من مكان سرادق عزاء لوفاة الشاب، وذلك بعد أن حاولوا الخروج إلى الشارع الرئيسي للاحتجاج بمنطقة الثورة.

وكان الشاب عمر النمير قد توفي، يوم الأحد، إثر إصابته قبل أيام خلال مشاركته في التظاهرات الاحتجاجية.