السودان يشهد الاثنين ظاهرة فلكية نادرة

يكون العالم على موعد فجر اليوم الإثنين مع أول خسوف كلى للقمر بـ2019، تشاهد كل مراحله على مستوى الكرة الأرضية فى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشرق المحيط الهادى وغرب المحيط الأطلسى وأقصى غرب أوروبا وأقصى غرب أفريقيا ويستمر فى شكله الكلى لمدة ساعة ودقيقتين (62 دقيقة)، ويشاهد جزئيًا من وسط وشرق أفريقيا وآسيا .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن هذا الخسوف سيشاهد جزئيًا بالمنطقة العربية فى الكويت والعراق والأردن ووسط وشرق سوريا وشرق ووسط السودان، ولن يشاهد الخسوف الجزئي فى دولة الإمارات وسلطنة عمان ومملكة البحرين والصومال وجيبوتي وجزر القمر واليمن.

وأوضح التقرير أن هذا الخسوف سوف يشاهد كليًا فى المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر وليبيا ومصر وأقصى غرب السودان وغرب سوريا ولبنان وفلسطين، موضحًا أن هذا الخسوف الكلى للقمر يتميز أنه يتزامن مع وقوع القمر فى أقرب مسافة إلى الأرض (الحضيض) أو ما يسمى “البدر العملاق” حيث سيكون حجم قطره الظاهرى وإضاءته أكبر من معظم أقمار البدر الأخرى.

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